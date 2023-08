Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard: “Falso que haya cargada”

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum le respondió a Marcelo Ebrard que son falsos sus señalamientos de que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Bienestar están apoyando sus aspiraciones presidenciales.

En entrevista luego de una asamblea informativa en Zamora, Michoacán, aseguró que nunca hablará mal de sus compañeros y reiteró su llamado a la unidad.

Cuestionada sobre las acusaciones realizadas esta mañana por Ebrard, Sheinbaum rechazó el pago de encuestas o el uso de funcionarios de la Secretaría de Bienestar a su favor.

(Le diría) que es falso, que no lo haríamos, hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el Gobierno de la Ciudad ha desmentido, como que si pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo la Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de ese tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco Servidores de la Nación o personal de Bienestar de la Ciudad, no, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora", afirmó.

Claudia Sheinbaum rechaza que haya acarreos en sus mítines

Sheinbaum negó también que en sus mítines haya acarreo, ya que son sus simpatizantes quienes se juntan y contratan el transporte para poder acudir a sus eventos públicos.

"Es autogestivo, cuando la gente está en un lugar y quiere ir a un evento, entre ellos buscan la manera de juntarse para poder venir, eso es natural, siempre ha habido en el movimiento eso, pero no es algo nuevo. No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente", reiteró.

Momentos antes, Marcelo Ebrard aseguró que va liderando las encuestas que no son pagadas y acusó que se está usando masivamente a los delegados de la Secretaría del Bienestar para decirle a la gente que el Presidente quiere que Sheinbaum sea la candidata de Morena.

Ebrard acusó un aumento en la publicidad, en el acarreo y en la guerra sucia a favor de la ex Jefa del Gobierno capitalino y demandó a la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, no simular y tomar medidas al respecto.

Sheinbaum: “Siempre me van a escuchar hablar bien de mis compañeros”

Sheinbaum advirtió que nunca hablará mal de sus compañeros, ya que todos hacen falta en el proyecto liderado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Siempre me van a escuchar hablar bien de mis compañeros, de los cinco compañeros que estamos participando, todos hacemos falta en este movimiento y la unidad es muy importante, esa es mi opinión y así voy a seguir trabajando, como lo he hecho toda mi vida", dijo.

La ex Jefa de Gobierno rechazó que, como aseguró Ebrard, la contienda interna sea entre ellos dos.

Somos seis los que estamos participando y los seis nos necesitamos, porque lo más importante es el proyecto, la transformación y el futuro del País y, como lo digo siempre en todos los eventos, nuestra alianza, nuestro mayor acuerdo es con el pueblo de México y eso nunca debemos olvidarlo", reiteró.

La aspirante presidencial negó que los señalamientos de Ebrard dañen la contienda interna de Morena, pero se negó a responder cuestionamientos sobre si los dichos del ex Canciller son porque está desesperado o porque se está "curando en salud" antes de la encuesta interna que iniciará en unos días.

Reiteró que lleva un año como puntera en las encuestas, hecho que atribuyó a que ha sido parte del movimiento liderado por el Presidente López Obrador, a los buenos resultados que dejó en la cuando fue Jefa de Gobierno, a su perfil de política y científica, y al hecho de ser mujer.

"Es mi percepción: lo primero es que hemos sido parte del movimiento siempre y hoy el Presidente tiene gran reconocimiento en todo el País y hemos sido parte de ese movimiento. Lo segundo es que tengo buenos resultados en el Gobierno de la Ciudad, si no no podría presentarme. Tercero: creo que mi perfil entre política y científica atrae a muchas personas. Y lo cuarto es ser mujer, hoy ser mujer en nuestro País representa algo muy positivo y eso se ve en todos lados", afirmó.