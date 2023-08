Marcelo Ebrard “está en su derecho” de quejarse, dice AMLO, pero gobernadores “se están portando muy bien” durante proceso de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los gobernadores “se están portando muy bien” durante el proceso interno del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir a quien ostentará la candidatura presidencial para 2024.

Se están portando muy bien, es el reporte que yo tengo. Los gobernadores, que esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra, todos”, dijo.

López Obrador fue cuestionado sobre las denuncias del aspirante Marcelo Ebrard Casaubón, quien pidió ayer a la dirigencia del partido frenar el acarreo y la propaganda de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo, tanta paga de encuestas falsas, no había visto una campaña negra incluso contra mi familia”, dijo Ebrard en una conferencia de prensa.

Instrucción de AMLO es que no se use al gobierno y presupuesto a favor de nadie

El Presidente indicó que Ebrard Casaubón “está en su derecho” de quejarse, pero su instrucción es que no se use al gobierno y al presupuesto para favorecer a nadie.

“Marcelo y Adán y Claudia me conocen, todos, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va decidir”, dijo.