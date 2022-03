Despreocupa a Chumel Torres denuncia por violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO.- Chumel Torres dijo no preocuparle o entristecerlo la denuncia contra él por violencia política de género.

Después de que la senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena por el estado de Chihuahua, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por violencia política de género en su contra, el comediante y conductor de "El Pulso de la República" dijo que no está triste ni preocupado.

El pulso no soy yo compas, el Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos estos que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más ¡hijos de su pin… madre!

"Y de verdad no estoy ni triste ni preocupado porque soy de Chihuahua, soy del desierto, allá sacamos esperanza hasta debajo de las piedras; caminamos kilómetros para que nuestras vacas pasten; trabajamos todo el puto día bajo el sol más cabrón del país.

"Pero saben qué también hay en Chihuahua, tarahumaras; y esos cab… vuelan y yo soy de allá y por mi sangre, les prometo que yo sé volar. ¡Déjense venir, y todavía le queda mucho pinche norte a estas venas!", declaró Chumel Torres en un video publicado en redes sociales.

"¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perros. "Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas", escribió.

Bertha Alicia Caraveo Camarena, senadora morenista por el estado de Chihuahua, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del comediante Chumel Torres por violencia política de género en su contra.

La legisladora interpuso en febrero pasado una denuncia en contra de José Manuel Torres Morales, nombre real de Chumel, debido a agresiones verbales con que este se refirió a Caraveo Camarena en una emisión de su programa de internet.

Caraveo Camarena compartió en Twitter la notificación que la FGR le hizo llegar sobre la apertura de la carpeta de investigación contra el youtuber y escribió que con este hecho, la fiscalía "me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista".

La senadora por Chihuahua enfatizó que seguirá con el proceso "hasta que la dignidad se haga costumbre".

A decir de Caraveo Camarena, no es la primera vez que ella ha sido objeto de insultos bajos por su condición de mujer y por "hacer posicionamientos duros" desde la tribuna de la Cámara de Senadores, pues "basta recordar cuando el diputado panista Mario Mata se refirió también a mi persona con insultos crudos e inaceptables".

¿Qué dijo Chumel Torres sobre la senadora?

Durante una emisión de su programa de internet, Chumel Torres transmitió un video con la participación en tribuna de la senadora Caraveo, en la que expresó su apoyo al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador por la polémica de la llamada "casa gris" de José Ramón López Beltrán y su esposa.

Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador", mencionó la senadora en su intervención en la tribuna de la Cámara de Senadores.

Al comentar esas palabras, Chumel Torres comentó: "Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la v... Señora, tantito más arrastrada y bab... y le crece caparazón, mija.