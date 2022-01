Tras anunciar AMLO que tiene Covid, Chumel Torres dice: "¡Vamos, ómicron estamos contigo!"

CIUDAD DE MÉXICO.-Una nueva polémica tiene envuelto a Chumel Torres, y es que muchos seguidores de las redes sociales señalaron que el comediante le desea la muerte al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que AMLO anunciara que estaba contagiado con Covid-19 por segunda ocasión, Torres escribió en Twitter:

"¡Vamos, ómicron estamos contigo!"

Este comentario desató varios mensajes negativos, pues usuarios tomaron como que deseaba que la variante ómicron acabara con la vida del mandatario mexicano.

"Lo tuyo es de condición médica pana, no hay necesidad de tuitear algo así", le dijo el tutero @guajeyanez.

Por su parte, otro joven dijo:

"No sé, a favor o en contra de las acciones del presi (AMLO), no debemos olvidar que es una persona como todos, no esta chido desear cosas negativas :(".

AMLO revela que tiene Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta tarde de lunes que ha dado positivo a Covid-19.

"Informo a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante", dijo AMLO en un mensaje en Twitter.

Esta es la segunda vez que el mandatario contrae la enfermedad, la primera vez fue en enero del 2021.