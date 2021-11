Desprendimiento en segundo piso del Periférico causó caída de concreto en auto: Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego del video que un motociclista exhibió a través de redes sociales donde menciona que estuvo a punto de morir cuando del segundo piso de Periférico, entre Altavista y Las Flores, cayó una piedra sobre el vehículo de una mujer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que ocurrió un desconchamiento de la parte superficial de la trabe, pero no existe daño estructural.

A través de Twitter, la mandataria capitalina expresó que envió al personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) a la zona donde se reportó el desprendimiento de concreto.

Luego de la examinación, personal de la Sobse reportó mediante un comunicado que ocurrió un desconchamiento de la parte superficial de la trabe y no hay daño estructural.

Luego de bloquear la lateral del segundo piso este jueves a partir de las 23:00 horas del jueves y hasta las 05:00 horas de este viernes para evitar posibles accidentes, se retiró todo el material fracturado para asegurar que no se desprendieron más elementos y se procedió a limpiar la superficie.

Te puede interesar: "Por eso pasó lo de la Línea 12": Motociclista expone caída de piedras del segundo piso del Periférico

Por lo anterior, este viernes en el área donde se presentó el desprendimiento se procedió a la reparación, misma que en el transcurso de esta noche quedará concluida, informaron autoridades de la Sobse.

Debido a los trabajos de reparación, la vialidad será confinada nuevamente a partir de las 00:00 horas y hasta las 06:00 horas del sábado 20 de noviembre.

Piedra se desprende de segundo piso de Periférico Sur

El hombre que grabó un video que circula en redes sociales sobre el desprendimiento de una piedra en Periférico Sur contó que venía en su "motito azul" y una "piedra gigantesca" cayó del segundo piso del Periférico sobre el parabrisas y cofre de la camioneta que venía atrás de él y que era manejada por una mujer.

"Yo venía adelantito de ella. O sea, esto me cae a mí y me mata. Estuve a punto de morir ahorita (...) Pinche piedra me cae en la cabeza y adiós", narró el motociclista.

"¿Cómo es posible que estén cayendo piedras del segundo piso? (...) Se está cayendo el segundo piso", refirió el motociclista.

En otra parte del video se observa cómo otros motociclistas, entre ellos un repartidor, muestran otras piedras que cayeron a la lateral del Periférico.

Por su lado, la automovilista lamentó la caída de la piedra sobre su vehículo pues, dijo, pudo haber ocasionado una carambola.

Yo pensé que alguien me había pegado, pero la verdad es que me pudo haber matado", expresó la mujer.

En el video también aparece un policía capitalino, quien exhorta al motociclista a ir al Ministerio Público a levantar una denuncia.

El hombre hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México a que revisen la estructura del segundo piso del Periférico.

"Por eso pasó lo de la línea 12 del Metro", expresó.