Denuncian desabasto de medicamentos contra Covid en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde que comenzó la pandemia por Coronavirus en 2019, se intensificó la demanda de medicamentos como antibióticos, vitaminas, crubebocas y otros más, ocupados para atender a los contagiados de Covid-19, sin embargo, ante la llegada de la variante ómicron que es parecida, pero no es una gripe, existe un desabastecimiento tanto en el sector público (clínicas y hospitales) cómo en el privado (farmacias).

Algunas farmacias de colonia han reportado escasez desde los primeros días del año, y es que el farmacéutico de San Pedro Mártir en Tlalpan, Luis Cabral, señaló a Grupo Healy, que mucha gente va a comprar multivitamínicos y antibióticos que les recetan los doctores a sus familiares o que ellos piensan que les puede ayudar.

"Los precios no han subido, quienes nos surten, no nos han hablado de un aumento en precios, pero si nos han pedido que aguantemos, porque en todo la CDMX hay una gran demanda de ciertos productos... Por ejemplo aquí el paracetamol y el ibuprofeno, se nos acabó de manera inmediata, desde que se supo que ayudaba contra el ómicron", señaló mientras tenía a dos clientes que iban por vitamina C y aspirina protect, que les receto su doctor.

Por otro lado, las clínicas y hospitales públicos también están sufriendo de escasez de medicamentos.

Desabasto de Tocilizumab

Desde principios de diciembre del año pasado, algunos enfermos de artritis reumatoide del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del ISSSTE de la Ciudad de México, no han tenido su medicamento, el Tocilizumab, el cual es mensual y forzoso, según denunció un paciente.

Jaime Sánchez, hijo de una señora enferma, afirmó que hay varios enfermos que necesitan este medicamento si no caen en una crisis de salud.

Sánchez, hijo de la enferma a la que prefirió omitir su nombre, dijo que lo que viven ellos es inhumano, “ya que las tienen vuelta y vuelta”; además contó que varios enfermos han fallecido, ante la falta de su medicamento o porque se han encontrado débiles por esto mismo y se han contagiado de coronavirus.

De acuerdo con estudios, el tocilizumab ha demostrado reducir el riesgo de muerte cuando se administra a pacientes hospitalizados con covid-19.