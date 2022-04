De 6 a 18 días: se propone incrementar los días de vacaciones pagadas

Ciudad de México.- Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, expresó que existen distintas propuestas para incrementar los días de vacaciones para los trabajadores mexicanos, pero que la propuesta principal es la recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hay propuestas de 6 a 12 días, pero retomando las discusiones, el análisis, pues la propuesta es que nos vayamos a lo que recomiendan los organismos internacionales, como la OIT, que recomienda 18 días. Eso es lo que estamos haciendo. Habrá que reformar el articulo 76 de la Ley Federal del Trabajo, pero esa es la intención, fue aprobada por unanimidad de la Comisión de Trabajo y Previsión Social”, dijo el senador.

Dos de las razones para incrementar los días de vacaciones pagadas mencionadas por Gómez Urrutia tratan de que trabajar más horas no es reflejo de la productividad y de generar justicia a favor de los trabajadores.

“Hemos visto que históricamente México tiene las mayores horas de trabajo en las actividades productivas, (pero) esto no se ha reflejado en mayor desarrollo ni en mayor productividad. Cuando hablamos que los derechos laborales, los derechos humanos y el derecho al descanso entra este apartado, pues queremos contribuir a la productividad y eficiencia, pero también hacerle justicia a los trabajadores con base en un periodo mayor de descanso”, expresó Gómez Urrutia.

Este caso solo se ha visto, según mencionó el senador, en los trabajos formales, por lo que puntualizó que esta propuesta debe abarcar a los empleados temporales, que también cuentan con el derecho de tener este beneficio.

“Tenemos que precisar los tiempos de las jornadas, las condiciones laborales y determinar que debe haber un mínimo de días de descanso para los trabajadores temporales, eso debemos incluirlo”, comentó.

Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se discutirán en el periodo ordinario próximo, que comienza en Septiembre, según informó el senador.

México es uno de los países donde se trabaja más tiempo

En el continente americano, México es el país que tiene menos días de vacaciones pagadas para sus trabajadores. World Policy Analysis Center así lo expresó en su informe “Is paid annual leave available to workers?”.



Este informe menciona que nuestro país da seis días de descanso por año. Esta cantidad es semejante a países como Nigeria, Tailanda, Filipinas y China. Los que dan casi el doble de esta cantidad son países como Canadá, Costa Rica, Jamaica y Bahamas.



No obstante, la cantidad de 30 días de descanso a sus trabajadores en países europeos como Austria, Francia y España, solo se reflejan dentro de Latinoamérica en Cuba, Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá.



Está comprobado que México es el país donde los trabajadores laboran más tiempo. El promedio de horas trabajadas por los mexicanos es de 2 mil 124 horas al año, mientras que la media entre distintos países dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) es de mil 687 horas al año, según un estudio realizado en el 2020 por este organismo.