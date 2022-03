Cuauhtémoc Blanco busca llevarse a Gallos Blancos a Zacatepec, Morelos

MORELOS.- Luego del anuncio de las sanciones por impuestas al Club Deportivo Querétaro por los actos violentos en el Estadio Corregidora, que indicaba que el equipo debe ser vendido los más pronto posible, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco indicó que buscaba llevarse a Gallos Blancos a Zacatepec, Morelos.

El exfutbolista anunció que invitará al nuevo dueño de Gallos Blancos a llevar al equipo al estado de Morelos y ocupar el estadio Agustín "Coruco" Díaz, anteriormente sede de los Cañeros de Zacatepec.

Le voy a decir que se lo traiga para acá porque hay una afición espectacular y ojalá trate de convencerlo, para que se pueda traer al Querétaro y yo creo que la afición será muy bien correspondida", anunció Blanco Bravo tras un evento oficial.

Desde la semana pasado declaró su intención de conseguir un equipo de futbol de Primera A, para jugar en "Coruco" Díaz, pero con lo que ocurrió en Querétaro el pasado fin de semana los planes cambiaron y ahora invitará al club para venir al Zacatepec.

"Realidad del futbol mexicano"

"La verdad que lamentable lo sucedido, son cosas que no se pueden… Fíjate, es lo que estaba platicando el otro día, en Europa no pasan estos acontecimientos. No sé en qué hayan quedado, si quitar las barras o no, pero deberían tomar un poquito más el tema en serio y tratar de revisar a todos estos personajes, que al final de cuentas dañan al futbol mexicano, y es una tristeza porque a mí lo que más me enoja y enfurece es que hay familias, hay niños", dijo Blanco Bravo.

En opinión del exjugador profesional, lo más importantes es estar conscientes de la realidad del futbol mexicano y que los integrantes de las barras son los que provocan estos accidentes, tal vez bajo los influjos del alcohol o hasta con sustancias prohibidas.

"Imagínate están en euforia de un partido donde tiene que ganar el mejor. Yo creo que deberían quitar las barras, porque eso te da más seguridad de ir al estadio. Esa es la realidad.

Las barras son las que le están haciendo daño al futbol mexicano y son importantísimas, pero si no se saben comportar pues hay que retirarlos. Perdón, aunque les duela, pero los tienen que quitar", aseguró.

Blanco suguiere quitar las barras

Blanco desestimó alguna represalia para México con respecto a su participación en el Mundial de 2026 pero sugirió a la Federación Mexicana de Futbol quitar las barras para que la gente vaya a ver un espectáculo, porque lo que ocurrió en Querétaro tiene "encabronado" y "enojado" a todo el medio futbolístico.

Sobre el próximo encuentro del América contra las Chivas hizo un llamado a la afición a comportarse y comparó que cuando tiene oportunidad de ver el futbol de Europa ese tipo de enfrentamientos con decenas de lesionados no se ven en los partidos de Inglaterra y España.