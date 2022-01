Covid-19: Restaurantes en Edomex siguen operando con normalidad pese a aumento de Contagios

ESTADO DE MÉXICO.- Los números de contagios de Covid-19 siguen incrementando en todos los estados de la república, incluyendo el Estado de México, sin embargo los restaurantes en esta entidad siguen operando con normalidad con un aforo al 80% de su capacidad, en otros negocios como bares, cantinas y discotecas al 50%.

En el Edomex se ubican alrededor de 60 mil negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas, en los últimos dos años han cerrado unos 10 mil negocios y se perdieron 60 mil empleos, siendo el estado uno de los primeros lugares del país en este rubro económico.

Te puede interesar: “Covid Simulator”: El nuevo juego con temática de pandemia.

Aunque en el interior las personas deben utilizar cubrebocas mientras no consuman alimentos y bebidas, entre otros protocolos, los jóvenes ignoran estas medidas, coincidieron algunos trabajadores del sector. "Hay que repetirles que lo usen hasta cuándo van al baño, se les hace de menos, pero es por la salud de todos y por no cerrar ante una nueva ola de contagios", dijo Rubén, un mesero.

Medidas sanitarias

En tanto que en la capital mexiquense, Metepec y municipios del Valle de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, el verdadero riesgo es la apertura de chelerías, fiestas clandestinas, fiestas patronales, en donde no se cumplen las medidas sanitarias, dijo el representante de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México (ASBAR), Patricio González.

En la capital mexiquense, la zona de bares por las noches se observa "abarrotada" especialmente bares y restaurantes con venta de bebidas alcohólicas; sin embargo, González Suárez rechazó que sea necesario solicitar el comprobante de vacunación para ingresar a los establecimientos, pues "no garantiza que la persona sea negativa al Covid-19, simplemente en otros países, lo tomaron como una medida para hacer presión y que la gente cumpliera con la vacunación, pues había mucha renuencia".

Te puede interesar: KFC comenzará a vender "pollo" frito hecho a base de plantas de Beyond Meat.

Además, dijo, mientras no haya un ordenamiento federal o estatal al respecto, no podrían imponer la medida porque podría parecer un acto de discriminación para quienes no tienen la vacuna.