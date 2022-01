KFC comenzará a vender "pollo" frito hecho a base de plantas de Beyond Meat

NUEVA YORK.-Los restaurantes KFC de Yum Brands Inc comenzarán a vender "pollo" frito a base de plantas de Beyond Meat Inc en todo Estados Unidos el 10 de enero por tiempo limitado, dijo KFC el martes.

Las acciones de Beyond subieron más del 7% en las operaciones posteriores al mercado.

KFC, la marca más grande de Yum, tenía casi 4 mil restaurantes en los Estados Unidos a fines de 2020, según un documento regulatorio.

KFC comenzó a probar el pollo a base de plantas de Beyond en agosto de 2019 en Atlanta y se expandió a más áreas el año siguiente.

En febrero de 2021, Yum and Beyond anunció una asociación global para crear elementos de menú basados en plantas para KFC, Taco Bell y Pizza Hut de Yum durante "los próximos años".

Las principales cadenas de comida rápida han estado compitiendo por asociaciones con fabricantes de carne de imitación a medida que agregan opciones de menú veganas y vegetarianas.

Más allá de su rival, Impossible Foods Inc está trabajando con Burger King, una unidad de Restaurant Brands International Inc.

Los precios del Beyond Fried Chicken en KFC comenzarán en 6.99 dólare en la mayoría de los lugares, pero variarán según la ubicación.