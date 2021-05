Coronavirus y educación en México: Prevén reinicio de clases presenciales el 7 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- De un padrón de 3 millones 144 mil 528, se han vacunado a 2 millones 680 mil 579 trabajadores de la educación (lo que representa un 85%), por lo que ya se tiene la posibilidad de regresar a clases el próximo lunes 7 de junio, informó Delfina Gómez Álvarez, titular de Educación Pública (SEP).

Sólo falta concluir la inmunización en Chihuahua y Puebla, reveló la secretaria, con lo que finalizaría la vacunación en todo el sector educativo.

Hasta el día de ayer (jueves) a las 8:00 de la noche en lo que se refiere el total del padrón tenemos 3 millones 144 mil 528 en el padrón, de ellos los que se han vacunado son 2 millones 680 mil 579, lo que hace precisamente un 85%”, señaló.

“Con ello ya estamos en posibilidades de terminar y de concluir esta semana lo que es la vacunación de nuestro personal educativo”, dijo.

Gómez Álvarez detalló que se han tenido reuniones con gobernadores y secretarios de educación estatales para detallar los protocolos a seguir en el retorno a clases el próximo 7 de junio.

AMLO PIDE APOYO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobiernos de los estados su apoyo para el regreso a clases presenciales en junio.

“Se puede hacer si ya se vacunaron los maestros desde hace 15 días, ya la semana próxima empezar, sino a partir del 7 de junio”, dijo.

El mandatario pidió a los gobiernos de los estados ir hacia adelante, “voluntario, no es para pelearnos”.

“Si no hay acuerdos, no hay consensos en la comunidad educativa, no. Si hay padres que no quieren que vayan sus hijos a la escuela están en su derecho, no es obligatorio; va a continuar la educación a distancia, pero ya que empecemos con las clases presenciales sobre todo en el nivel básico”, expresó.