AMLO pide a estados apoyo para regresar a clases en junio

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobiernos de los estados su apoyo para el regreso a clases presenciales en junio.

“Pedir a los gobiernos de los estados su apoyo para que podamos regresar a clases. Se puede hacer si ya se vacunaron los maestros desde hace 15 días, ya la semana próxima empezar, sino a partir del 7 de junio”, dijo.

López Obrador adelantó que hoy la Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos oficiales para el regreso a clases.

“Va a dar a conocer un documento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país, que se sepa que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial”, dijo.

El mandatario pidió a los gobiernos de los estados ir hacia adelante, “voluntario, no es para pelearnos”.

“Si no hay acuerdos, no hay consensos en la comunidad educativa, no. Si hay padres que no quieren que vayan sus hijos a la escuela están en su derecho, no es obligatorio; va a continuar la educación a distancia, pero ya que empecemos con las clases presenciales sobre todo en el nivel básico”, dijo.