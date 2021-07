Consulta Popular: INE hace firmar papel para no poder participar en la consulta a tramitantes de credencial, denuncian

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales han denunciado que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho firmar un papel a quienen van a actualizar datos de la credencial de elector en que les señala que no podrán participar en la Consulta Popular del domingo.

La usuaria de Twitter, Carmen Río comentó: "Cambié de dirección y por lo tanto tuve que hacer trámite para el INE y me llevé la sorpresa de que no voy a poder participar en la Consulta Popular. Hasta me hicieron firmar un papelito".

Agregó:

"El INE está cancelando mi voto en automático en la Consulta Popular porqu tuve que actualizar mi credencial, tengo el documento que me hicieron firmar".

Este domingo 1 de agosto se llevará a cabo la Consulta Popular de 08:00 a 18:00 horas.

¿Por qué se debería juzgar a Carlos Salinas?

AMLO expresó que el expresidente Salinas de Gortari debería ser enjuiciado por "entregar los bienes de la nación a sus allegados" al privatizar empresas paraestatales como Telmex o Alpura.

¿Por qué se debería juzgar a Ernesto Zedillo?

López Obrador expuso que Zedillo Ponce de León debería ser juzgado porque con el Fobaproa "convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública", provocando que el País lleve más de 30 años cubriendo dicho adeudo.

¿Por qué se debería juzgar a Vicente Fox?

Con el presidente que puso fin a 71 años de gobierno del PRI en México, AMLO fue más crítico, al aseverar que Fox Quesada "Engañó al pueblo" ya que, con el esfuerzo de muchos, llegó a la presidencia. Sin embargo, expuso que "se convirtió en un traidor a la democracia. Además, aseguró que Vicente Fox ha confesado que "cargó los dados" en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón.

¿Por qué se debería juzgar a Felipe Calderón?

Con uno de sus más grandes rivales, el actual presidente de México puntualizó que el ex panista desató la guerra en el País: "Declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos".

¿Por qué se debería juzgar a Enrique Peña Nieto?

Por último, AMLO justificó que EPN debería ser enjuiciado debido a sus "evidentes actos de corrupción", al recordar que aprobó las llamadas reformas estructurales, destacando entre ellas la reforma energética. "Se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición", puntualizó.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que dichos actos de corrupción provocaron la ruina del País, "el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años, fue todo un periodo decadente", puntualizó.