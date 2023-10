Construir muros en la frontera con EU es faramalla, lo que hay que construir son puentes: AMLO

QUINTANA ROO.- En la conferencia matutina transmitida desde Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que considera que la construcción de barreras en la frontera es una distracción innecesaria, y en su lugar abogó por la creación de lazos de amistad.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, declaró ayer que la administración de Joe Biden está en contra de erigir un muro en la frontera y argumentó que las noticias sobre su reanudación fueron "sacadas de contexto".

López Obrador afirmó que ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le aseguró que el gobierno de Joe Biden no quiere construir 36 kilómetros de muro fronterizo con México y que esto es por un presupuesto que ya se tiene aprobado y que es la oposición quien está exigiendo la expansión del muro.

En conferencia de prensa en las instalaciones donde se construye la estación del Tren Maya en esa ciudad, el Mandatario federal aseguró que la delegación de la Unión Americana que ayer participó en Palacio Nacional en el Diálogo de Alto nivel en Seguridad México- Estados Unidos le expresó que “quieren cumplir la ley”, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, pues, manifestó, eso no resuelven nada”.

Destacó que el presidente estadounidense Joe Biden es hasta ahora el único mandatario del país vecino que no ha ampliado el muro fronterizo con nuestro país.

En el caso del muro, se planteó de que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender la causas, de que se debe de garantizar en los países, a los pueblos, oportunidades de trabajo, de estudios a los jóvenes para que no se vean obligados a abandonar sus países, a sus familias, de que hay que atender las causas, que no se puede resolver este problema solo con medidas coercitivas, reteniendo gente con barreras, con muros, militarizando la frontera. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y hemos avanzado porque el presidente Biden, hasta ahora, es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros"

Aclararon que esto de construir 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto, y como tiene una oposición les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros, yo creo que no van a construir, entre otras cosas, porque así suele pasar en otro países y en México también en Palacio (Nacional), las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros, y ellos no quieren hacerlo, es lo que nos expresaron quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelven nada”, dijo.