Confirman fallecimiento de cuatro migrantes de Guanajuato en el camión abandonado de Texas

TEXAS.- Juan Hernández, el titular estatal de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, reveló que está confirmada la muerte de cuatro migrantes originarios de Guanajuato en la caja de un camión abandonado en San Antonio, Texas, y que la cifra podría incrementar.

El funcionario dio a conocer que se trasladó al país vecino para establecer la identificación de las víctimas mortales, hablar con su familia y trabajar con el Gobierno federal para el traslado de los cuerpos a México.

El Consulado de México en San Antonio informó este miércoles que de los 53 migrantes que perdieron la vida en la caja del tráiler, 27 son mexicanos originarios de siete entidades: Oaxaca, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.

Por instrucción del gobernador Diego Sinhue me encuentro en la ciudad de San Antonio, he tenido reuniones con el cónsul (Rubén) Minutti, con personas de la embajada mexicana y con personas de la coordinación política de Relaciones Exteriores; ellos me informan que hasta el momento solo pueden confirmar que hay cuarto guanajuatenses fallecidos, me insisten en que el número podría aumentar".