Claudia Sheinbaum no contempla revocación de mandato en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no contempla que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato a nivel local, ya que aseguró, están dedicados a la ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No (contemplamos la consulta de revocación de mandato), estamos dedicados, lo digo como ciudadana, a la ratificación de mandato del presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador)".

Sheinbaum desconoce proyecto del IECM

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que desconoce el proyecto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) donde solicitan 155.3 millones de pesos para el ejercicio de revocación de mandato a nivel local para el siguiente año.

"No entiendo para qué necesitan ese dinero, deberían de mandarnos una solicitud explicando el porqué, (en el proceso a nivel federal) son casillas únicas que pone el Instituto Nacional Electoral (INE), no entiendo la necesidad de recursos del IECM, no tengo conocimiento de esa solicitud", aseguró.

El pasado viernes, el IECM aprobó el proyecto de su programa operativo anual y su presupuesto para 2022, que contempla un gasto de mil 955 millones 20,834 pesos, en este se incluyen los recursos para el ejercicio de consulta de revocación de mandato de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.