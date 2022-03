Chumel Torres desmiente presunta detención

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer que la senadora Bertha Caraveo presentó una denuncia contra Chumel Torres, a través de redes sociales comenzó a circular la versión de la supuesta detención del conductor del “Pulso de la República”.

Una cuenta que simulaba ser el reportero Carlos Jiménez informó sobre la presunta detención de Chumel por violencia política de género, adjuntando algunas imágenes para darle credibilidad a su noticia.

Sin embargo, el propio reportero confirmó que se trataba de una cuenta falsa que utilizó sus imágenes, fotos y datos para difundir noticias que no eran verdaderas, solicitando ayuda a su comunidad para reportarla y eliminarla.

Ante esto, Chumel Torres se expresó confirmando que la noticia “es puro p*do”, pues el se encontraba en el cumpleaños de una amiga, solicitando a las personas no creer esas noticias.

Sobre la denuncia por violencia política de género, en días pasados el comediante dijo que no está triste ni preocupado.

¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Se la pel*n al norte, perros. “Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas”, publicó en redes junto a un video sobre el tema.