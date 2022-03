"Con poco poder enloquecen": 'Cochiloco' apoya a Chumel Torres tras denuncia de senadora

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Joaquín Cosío, conocido como "El Cochiloco", por su personaje en la película "El Infierno", se expresó sobre la denuncia en contra del comediante Chumel Torres, interpuesta por la senadora Bertha Caraveo, por la que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por violencia política de género.

Por medio de su cuenta de Twitter, Cosío, quien también es originario de Chihuahua, expresó que en el actuar de Caraveo resalta que “por poquito que sea, el poder enloquece”.

Responde senadora a 'Cochiloco' tras apoyo a Chumel Torres

La senadora morenista no dudó en responder a Joaquín Cosío en la red social y expresó que le gusta mucho la forma de actuar del intérprete, sobre todo en la película “El Infierno”, aunque lamenta que por defender su postura ante la violencia machista, eso la lleve al terreno de la “locura”.

Lo señaló por hacer “Gaslighting”, término empleado para hacer referencia a comportamientos de manipulación para que un víctima de violencia machista dude de su propio criterio respecto a la violencia ejercida hacía su persona.



No así, Cosío enfrentó en escrutinio de los usuarios de las redes sociales, que le recriminaron la crítica vertida contra la legisladora Bertha Caraveo y le cuestionaron si el youtuber Chumel Torres lo representa por ser originario de Chihuahua.

“Yo soy de Juárez me da vergüenza este tipo, usted como actor lo admiro, pero con su opinión ya lo estoy dudando, le salió el cochiloco que lleva dentro”, le escribieron al actor, quien contestó diciendo que prefiere a un comediante que a un político, ya que un político siempre será un mal actor.

¿Por qué la senadora denunció a Chumel Torres ante la FGR?

El pasado 15 de febrero, la senadora de Morena subió a tribuna del Senado para expresar su apoyo a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrdaor, y a su familia, tras los reportajes publicados por la llamada “casa gris” en la que vivía en Houston, Texas.

Al señalar “montajes” como el de Frida Sofía y Florence Cassez, la senadora Caraveo expresó su apoyo a José Ramón López Beltrán.

“Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo, fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. ¡Es un honor, estar con Obrador, es un honor, estar con Obrador!”, expresó entre aplausos y porras de sus compañeros de bancada.

Tras las expresiones de la senadora, Chumel Torres presentó el 17 de febrero las declaraciones que la legisladora de Morena dio en tribuna de la Cámara Alta.

“Esta estúpida, ah le dije estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena de Chihuahua. ¡Me lleva la ver…! Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón mija, eh.

“Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente, se supone que es de Chihuahua mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pen… no me representan. Usted no ama a México, ama a López Obrador.

“¿Le puedo decir que se vaya a la ver… o es muy fuerte? ¡Váyase a la ver..!”, expresó José Manuel Torres Morales.

“Me van a arrestar, tan cabr…”, agregó.