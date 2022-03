CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llamó al Congreso local a que no inicie un juicio político contra Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida de la alcaldía Cuauhtémoc, y dejar todo en manos de la justicia.

Con un respetuoso llamado a los diputados y diputadas del Congreso, porque leí en los medios que han planteado un tema de juicio político y, a mi parecer, no es correcto, o sea, el tema es judicial, está en manos de la justicia, no es un tema político, es un tema que está en manos de la justicia”, dijo.

El Congreso de la CDMX propuso iniciar un juicio político contra Cuevas luego de que esta fuera suspendida de sus funciones y vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de dos policías.

No es un tema político: Sheinbaum

Por su parte, Claudia Sheinbaum rechazó que exista una pelea política por la alcaldía Cuauhtémoc, “no tiene que ver con un tema de disputa de la alcaldía Cuauhtémoc ni micho menos, no es un tema político, es un tema de justicia”, aclaró.

La jefa de Gobierno capitalina indicó que actualmente no piensa en un nuevo titular para dicha demarcación, por lo que no se contempla enviar ninguna terna a los legisladores del Congreso de la CDMX.

Caso Sandra Cuevas: Claudia Sheinbaum pide se evite juicio político contra alcaldesa. Foto: @Claudiashein

Denuncia contra Sandra Cuevas fue hecha por policías

Claudia Sheinbaum manifestó que fueron dos de las victimas, elementos de la Policía Auxiliar, quienes presentaron la denuncia contra Cuevas y no ella como mandataria de la Ciudad.

“Por eso yo he dicho: Esto está en manos de la justicia. La jefa de Gobierno no hizo ninguna acusación, hay dos víctimas que hacen esta acusación, hoy está en manos de la justicia. Son poderes distintos: el Poder Ejecutivo, el que representamos; el Poder de la fiscalía, que hoy tiene autonomía, ya no es procuraduría, y el Poder Judicial, que determina estas medidas cautelares, que es la separación temporal”, expuso Sheinbaum.

El jueves pasado, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló imputación contra Sandra Cuevas y otros tres funcionarios de su administración, por lo que fueron vinculados a proceso, pero continuarán en libertad.