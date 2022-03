Caso Sandra Cuevas: Claudia Sheinbaum dice tener la conciencia tranquila

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum, dijo que sería demasiado pretencioso suponer que controla la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Poder Judicial de la capital, por lo que aseguro tener la conciencia tranquila, esto sobre el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Este día Cuevas fue vinculada a proceso y suspendida de sus funciones.

“Cuando uno tiene la conciencia tranquila y actúa consecuentemente con lo que uno piensa y sus principios siempre vamos a estar tranquilos. No tenemos ningún problema. En este caso ella comete, de acuerdo con la Fiscalía un delito y sanciona el Poder Judicial sería demasiado pretencioso suponer que la Jefa de Gobierno controla la Fiscalía y el Poder Judicial en la Ciudad de México”, comentó Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum defiende a la FGJ y al Poder Judicial

La mandataria capitalina indicó que la FGJ y el Poder Judicial son órganos autónomos por lo que el caso de Sandra Cuevas estuvo en manos de la justicia a partir de un hecho cometido por abuso de autoridad hacia policías capitalinos.

Es un tema que está en el poder judicial, y ahí es donde se tiene continuarse, ya lo que le corresponde al Ejecutivo pues ya lo estaremos analizándolo, pero repito que es un tema que está en manos de la justicia y eso es muy importante que los sepa la ciudadanía”.

A pregunta expresa de que hay “fuego amigo” ya que el senador Ricardo Monreal apoyaba a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, Sheinbaum respondió: “Cada quien es dueño y esclavo de sus palabras… y de sus acciones”.

La Jefa de Gobierno comentó que, en ese momento de la conferencia, no había visto la resolución del juez contra Cuevas por lo que no se ha generado un proceso para designar a otro alcalde o elección.

“(El resultado) lo vamos a leer y analizar y en todo caso ver al Ejecutivo que le corresponde en este caso. Repito que es un tema que está en manos de la justicia a partir de una serie de delitos cometidos”.

Sheinbaum Pardo recordó que la alcaldesa presentó una licencia de sus funciones por lo que no sabe si procederá, y que hasta al momento hay un sustituto por lo que no hay un tema que no se encuentre en la ley para poder seguir gobernando la demarcación.