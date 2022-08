Caso Florence Cassez: Nicolas Sarkozy se lanza contra Felipe Calderón; "No podía tomar decisiones sin García Luna"

CIUDAD DE MÉXICO.-Nicolas Sarkozy se lanzó contra el ex presidente Felipe Calderón, a quien señaló que "no podía tomar decisiones sin contar con Genaro García Luna".

"Sabemos que en este caso en particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior y su ministro, en este caso en particular, más poderoso que el presidente", acusó el expresidente francés.

Por su parte, Calderón acusó que Sarkozy usó este tema como bandera personal únicamente con fines electorales, sin importarle realmente si Cassez era inocente o no.

Marzo de 2009. Nicolás Sarkozy llegó a México con la intención de llevarse a Florence Cassez.

En el documental de Netflix "Cassez-Vallarta: Una novela criminal" Sarkozy indicó que, en este caso, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tuvo más poder que el propio presidente.

Carlos Loret de Mola, Genaro García Luna y el montaje del arresto de Florence Cassez

Israel Vallarta lleva cerca de quince años en la cárcel sin una sentencia que lo haya condenado por delito alguno.

El origen de este encierro se debe a la famosa puesta en escena producida por Genaro García Luna (y supervisada por el director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino), transmitida el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, de Televisa.

El hecho simula que víctimas de secuestro son liberadas por elementos de la AFI. Vallarta y Florence Cassez son interrogados libremente por los propios reporteros y luego de lo cual fueron detenidos.

Florence Cassez fue liberada en enero de 2013, luego de uno de los veredictos más polémicos de la Suprema Corte, por fallas en el proceso que la llevaron a prisión.

En enero del 2013, Loret de Mola se disculpó por el montaje diciendo que no se dio cuenta.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”, afirmó el periodista.

Y agregó:

El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”.

¿Qué pasó con Genaro García Luna?

García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019.

Enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.

El juez Brian Cogan, que presidió el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán , es también el juez que preside el caso de García Luna.