Carlos Loret de Mola: Todos mis departamentos son fruto de mi trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola afirma que todos sus departamentos son fruto de su trabajo y acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca vengarse por exhibir supuestos escándalos de corrupción en su familia.

Este martes, el comunicador compartió un clip de su respuesta dirigida a AMLO, video que fue publicado originalmente por Latinus en el Capítulo 78 de "Loret".

En la publicación, el periodista reitera que su patrimonio y propiedades son fruto de sus más de 20 años de trabajo en espacios periodísticos en medios de comunicación. Además, afirma que ha pagado siempre sus impuestos, mejorando su modo de vivir gracias a sus ahorros.

Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar reportando que no tenía ingresos, ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo, ese es usted", señaló Loret.

"Me han mandado a investigar hasta por debajo de las piedras"

"Me han mandado a investigar hasta por debajo de las piedras"

A punta de calumnias y ataques el presidente @lopezobrador_ quiere vengarse de mí por haber exhibido los escándalos de corrupción hasta en su familia. Me quiere doblar. Pero yo no me voy a doblar.

Loret de Mola entiende que a AMLO no le guste su trabajo, pues indicó "es cuestión de gustos", pero advierte que no podrán encontrarle dinero mal habido o 'chayotes' ya que asegura él no es corrupto.

Asimismo, señaló que eso es algo que el mandatario tiene claro, pues lo ha mandado a investigar hasta “por debajo de las piedras”, encontrando que sus ingresos provienen de los medios de comunicación en los que ha trabajado.

Dentro del tema de la corrupción, Loret recuerda a AMLO de presuntos casos en los que se han involucrado sus allegados, como sus hermanos Pío y Martín, su secretario particular y de quien era su secretario de Finanzas.