AMLO adelanta que informará sobre propiedad de Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su más reciente conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó nuevamente el tema de las propiedades del periodista Carlos Loret de Mola, afirmando que tiene información sobre su presunto departamento.

AMLO indicó que el próximo lunes dará a conocer la información que tiene de la supuesta propiedad.

Se acuerdan que tiene un departamento valuado en 24 millones, pero eso es el valor, pues no catastral, sino el valor notarial. ¿Se acuerdan que el notario es Morales Lechuga, que fue procurador con Salinas de Gortari? "Entonces como él no dice lo que tiene, ya ese departamento, pues ya no vale 24 millones, ya el valor comercial ya es de casi 100 millones", dijo el presidente López Obrador.