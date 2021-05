Candidato de alianza "Juntos Haremos Historia" por alcaldía de Monterrey, propone oficina LGBTQ+

MONTERREY, NL.- El candidato a la presidencia municipal de Monterrey por la coalición "Juntos Haremos Historia", Felipe de Jesús Cantú, se comprometió que de ganar la elección del próximo 6 de junio creará una oficina de atención a la diversidad sexual en la ciudad para el respeto a los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Por motivo de el día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, (ayer 17 de mayo), Cantú dijo a medios locales como ABC noticias que realizará su compromiso con la Enadisex (Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual).

Durante su primer evento como candidato a la alcaldía de Monterrey con la coalición de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza, después de que el domingo pasado, la Comisión Estatal Electoral (CEE) le otorgó la aprobación para realizar su campaña, a 18 días de las elecciones y tras la renuncia a la candidatura de Víctor Fuentes.

Hoy tengo el respaldo de cuatro partidos políticos para esta candidatura y lo que me faltó de tiempo, porque éste es el primer día de 18 que me dieron para hacer campaña y éste es mi primer evento, por cierto, lo que me faltó de tiempo lo vamos a suplir con la fuerza de los cuatro partidos políticos y de cada ciudadano, que como yo, quiere que esto cambie y luego vamos a hacer juntos", dijo.