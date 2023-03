Calderón calificó de “clasismo” la organización del mitin en el Zócalo por el aniversario de la Expropiación Petrolera

CIUDAD DE MÉXICO.-El exmandatario Felipe Calderón estuvo calificando de “clasismo” la organización que se tuvo en el Zócalo para el mitin por el Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Fue desde sus redes sociales donde el expresidente estuvo compartiendo lo que pensaba:

Cuando este evento se terminó, por parte del Gobierno de la Ciudad de México se estimó que la asistencia fue de unas 500 mil personas, durante el día diferentes contingentes de distintos estados se estuvieron concentrando en el Zócalo, mismos que fueron mencionados por el presidente en su discurso, esto a modo de pase de lista.

Tras el veredicto de Genaro García Luna, en el que fue declarado culpable de cinco cargos, el presidente retomó la polémica en su discurso sobre la "soberanía energética".

"Quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón, ni de García Luna, que ya no es de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de EU, ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie", señaló el presidente.