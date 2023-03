AMLO advierte a políticos de Estados Unidos desde el Zócalo: “Cooperación, sí; sometimiento, no”

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el Zócalo capitalino el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los políticos estadounidenses que impulsan una iniciativa para que las fuerzas armadas de ese país intervengan en México, que están frente a una nación libre y soberana.

Desde este Zócalo les recordamos a esos políticos que México es un País libre e obediente, que no es una colonia y un protectorado de Estados Unidos y que podrán cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria”, dijo.

López Obrador se refirió a lo que interpreta como una amenaza si México no detiene la entrada de fentanilo a Estados Unidos.

"Ya no es el tiempo de (Felipe) Calderón y (Genaro) García Luna”, indicó y advirtió que ya no hay simulación y de verdad se combate a la delincuencia organizada de cuello blanco.

Cooperación sí, sometimiento no; intervencionismo, no; oligarquía no; corrupción, no’, advirtió.