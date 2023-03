Cabeza de Vaca demandará a quienes lo acusaron; contrata a despacho de ex abogado de Emilio Lozoya

TAMAULIPAS.-Javier García Cabeza de Vaca, quien recientemente recibió un amparo de un juez federal, el cual cancela la orden de aprehensión en su contra, dijo que procederá legalmente contra quienes quienes lo acusaron de delitos.

"Tras conocer la resolución que el Poder Judicial de la Federación, a través del Juez de Distrito, en donde se me otorgó la protección constitucional, después de tantas mentiras e injurias que usaron en mi contra, he designado al Despacho Coello Trejo y Asociados, para el efecto de que una vez que analicen todos y cada uno de los elementos que se utilizaron indebida e ilegalmente en mi contra, mismos que han quedado plenamente aclarados que no tengo responsabilidad alguna, presentaran tantas y cuantas denuncias sean necesarias; en contra de aquellos que abusando del poder, falsamente me acusaron y que se llegue hasta sus últimas consecuencias.

Cabe mencionar que el Despacho Coello Trejo está liderado por Javier Coello Trejo, quien fue ex abogado de Emilio Lozoya, acusado por la trama de sobornos de Odebrecht.

Cabeza de Vaca precisó que lo que busca es que sean sancionados y paguen, conforme a derecho, aquellos que le han hecho "todo el daño" con acusaciones falsas e infundadas, que ya han quedado desacreditadas.

"Sigo y seguiré creyendo en la Justicia Nacional, no obstante seguiré colaborando con las Instituciones internacionales necesarias para llegar al fondo de la verdad juridica de los hechos, y que lo responsables sean sancionados conforme a derecho, por todo el daño causado hacia mi persona".