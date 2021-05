Francisco García Cabeza de Vaca buscado por lavado en EU; México no será ni hazmerreír ni tapadera, declara AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que "no queremos ser el hazmerreír de nadie" y porque "no soy tapadera", el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el oficio que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que solicita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una investigación preliminar que realiza el FBI sobre "lavado" de dinero.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que daba a conocer el documento independientemente si era jurídicamente correcto.

No queremos ser el hazmerreír de nadie, y no hay impunidad, les comentaba yo que antes mandaban información así, y no se contestaba o si se contestaba se decía que no había delito que perseguir, se blanqueaba a quienes se les investigaba desde el extranjero", dijo el presidente.

El gobernador de Tamaulipas buscado por “lavado” de dinero

"También yo no puedo, como el titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo esto la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo.

“Entonces independientemente de qué si es correcto no es correcto, decirlo políticamente correcto, lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto 'lavado' de dinero", señaló.

"Entonces ya no, entonces la investigación está abierta y es para que no se esté pensando de qué es un asunto, ni modo que yo tenga que ver con este señor, el jurídico de Estados Unidos, no lo conozco y con el FBI ni con la DEA ni con la CIA".

Exhiben oficio donde FBI busca a Francisco García Cabeza de Vaca

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador instruyó a su vocero Jesús Ramírez a que leyera el oficio enviado por el gobierno de la Unión Americana.

"Estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio de la presente, me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico del FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas, los cuales se creen que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidnos, México y otros países".

Jesús Ramírez señaló que en la carta se dan los nombres de los sospechosos de las acusaciones, pero el presidente López Obrador le pidió que solo leyera el nombre del gobernador de Tamaulipas.

"Está el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas, y está la lista y dice para cualquier duda o aclaración en relación a esta investigación no dude en comunicarse con el agregado jurídico Adjunto, Sin otro particular agradezco la atención. Firma Joseph González, Agregado Jurídico de la Oficina Federal de Investigación (FBI)".