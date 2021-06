CFE dice que Nucleoeléctrica Laguna Verde opera con seguridad y acusa a El País de noticias falsas

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que era falsa la información publicada en el diario El País, escrita por Emilio Godoy, sobre que no saben dónde colocar la basura nuclear de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

"En relación con la información falsa publicada por el diario El País sobre los depósitos de residuos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el sábado 26 de junio, nos permitimos hacer las siguientes precisiones", dijo la CFE y señaló:

"El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde plantea varias estrategias, este documento integral contiene los tiempos y movimientos necesarios para el manejo de los residuos que la central genera, de ninguna manera “reconoce” sino que “plantea” soluciones, entre ellas la reducción en la generación de los residuos mediante mejoras en los procedimientos internos, pero además considera la reducción de volumen del inventario actual mediante varios métodos disponibles en la industria nuclear a nivel internacional, como son la incineración y descontaminación química, entre otras. Con esto, Laguna Verde puede enfrentar la operación de ambas unidades por más de 30 años sin llegar a la saturación de sus almacenes temporales en sitio, contrario a los argumentos falsos y tendenciosos del diario español".

La CFE dijo que "los procedimientos de reducción de volumen que maneja Laguna Verde son los mismos a las demás plantas en todo el mundo y actualmente se encuentran en proceso de contratación".

"Para los residuos de actividad media y baja, es importante aclarar que la mayoría presenta al menos 2 vidas medias de decaimiento radiactivo (tiempo que toma a un elemento radiactivo en reducir su actividad a la mitad) por lo cual con técnicas de recuperación podemos reducir aproximadamente en un 60% el volumen, de esta forma se complementa el programa de reducción de residuos, con lo que se demuestra que existe suficiente espacio para la operación segura de la central por más de 30 años", indica.

Agrega:

"Los inventarios de residuos de los almacenes ATS y DDRSS mencionados en el reportaje, están considerados para reducción de volumen dentro de las estrategias antes mencionadas, por lo que no representan un problema real, más aún, son la razón por la cual se planea el cese de operaciones del almacén DDRSS, ya que, al concluir con el proceso, los volúmenes se reducirán a una décima parte de lo actual y dicho almacén no será necesario".

La Comisión señala que el Plan de Gestión de Residuos "fue solicitado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), por lo que la gestión de los residuos son parte integral de la licencia de operación de las unidades".

Con respecto al almacenamiento de combustible gastado en condiciones secas (ISFSI por sus siglas en inglés), Indicaron que "las falsedades de la nota con lo siguiente: El ISFSI no cuenta con un techo por no ser necesario, los ensambles combustibles son almacenados en contenedores para tal propósito, que fueron diseñados y cuentan con la calificación nacional e internacional, para ser almacenados de esa manera lo cual es un diseño típico en el mundo y no exclusivo de México".

El almacenamiento del combustible gastado en las albercas nunca fue, ni ha sido en ninguna planta del mundo, diseñado como almacenamiento final. Todas las centrales nucleares cuentan con almacenes en seco tipo ISFSI, ya que es una solución utilizada en la industria nuclear. La central Laguna Verde construyó, licenció y puso en operación el ISFSI de acuerdo con sus planes estratégicos", dice la CFE.

Por último, dijo que "pueden reiterar que, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde ha operado, está operando y operará siempre con seguridad. Las afirmaciones falsas que insistentemente han hecho en otras publicaciones no obedecen más que a defender los intereses de las empresas españolas que de manera ilegal y arbitraria se han apoderado de la generación de energía en el país en detrimento de los intereses de todos los mexicanos".

Cabe mencionar que Emilio Godoy ha hecho varios reportajes contra la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, y a todos ellos la CFE ha respondido y dicho que son noticias falsas.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la empresa española Iberdrola, de promover una campaña de desprestigio en medios de comunicación contra su gobierno, debido a que en este sexenio le fueron rescindidos contratos leoninos y otros privilegios que tenía con pasadas administraciones, como la del panista, Felipe Calderón Hinojosa, y la del priista, Enrique Peña Nieto.

En una conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal aseguró que de dicha ofensiva participa el diario español El País, cuyos periodistas “callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos”.

“Las (empresas) que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica, todavía el año pasado un hijo de Claudio X. González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces, están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros”.

“Yo lamento que esto pase –apuntó–, pero no vamos a dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. Yo no voy a incumplir mi compromiso de que se mantenga el precio de la luz, que no aumente durante todo el sexenio, no va a aumentar, incluso ahora con la pandemia se redujo porque ya no había límites en el consumo. En tiempos normales, si se consumía más energía, se pasaba a otra tarifa; entonces, ahora por la pandemia, aunque se consuma más ya no se pasa a una tarifa donde se tiene que pagar más por la luz. Todo esto lo hemos hecho por no permitir la corrupción”.

Y volvió a la carga: “Esta empresa, lo voy a seguir diciendo y ofrezco disculpa porque fue un abuso, es una vergüenza, Iberdrola se llevó a trabajar a su corporativo a la secretaria de Energía del gobierno federal, la que fue secretaria de Energía, creo que con Vicente Fox, no sé si con Fox o con Calderón; y terminando Calderón, se fue también a trabajar a Iberdrola, consejero de Iberdrola el presidente de México. Por eso están molestos, porque aquí hacían lo que querían. Calderón, además de Iberdrola, tenía a Repsol como empresa favorita, también española; y el expresidente Peña Nieto a OHL, también española. Eso es lo que no le gusta al El País, pero aquí es otra cosa”.