Beatriz Gutiérrez pide frenar ataques contra ministra Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que un grupo de personas el sábado en el Zócalo quemaran una figura que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña, Beatriz Gutiérrez Müller pidió detener los ataques.

No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro”, dijo la escritora en un mensaje en Twitter.

Además Gutiérrez Müller dijo que todas las mujeres tienen su apoyo “ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos”.

“Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, comentó.

Queman imagen de ministra

Después de que se terminara la celebración por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrado, un grupo de personas se dieron a la tarea de quemar una figura que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña.

Esto es inadmisible y debe ser condenado, en el caso de Norma Piña y siempre.



La violencia verbal del presidente @lopezobrador_ salta de la mañanera a las redes sociales, a las calles. Construye enemigos existenciales e incita/da permiso para agredirlos. pic.twitter.com/5j8528PXIU— Denise Dresser (@DeniseDresserG) March 19, 2023

Los asistentes a cargo de la quema gritaban “¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña!”, estos manifestantes quemaron la figura hecha de cartón a un costado de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.