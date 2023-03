Beatriz Gutiérrez Müller dice que Twitter le elimino un mensaje que publicó el domingo

CIUDAD DE MÉXICO.-Este martes la doctora Beatriz Gutiérrez Müller acuso a Twitter Latinoamérica por haberle eliminado uno de sus mensajes en el que hacía mención a la violencia hacia las mujeres, ya fuera por vejación de su persona o imagen, en referencia a la quema de una imagen alusiva a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández.

"No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro.

"Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente", fue el mensaje que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador escribió y ahora acusa fue eliminado.