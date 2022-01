Balacera en Hotel Xcaret: Hombre que murió era buscado por lavado de dinero en Canadá

QUINTANA ROO, México.-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que uno de los sujetos que murió tras la balacera en el hotel Xcaret era acusado por diversos delitos en Canadá.

Las autoridades comunicaron que el hombre, cuyo pasaporte lo identificaba como Robert James Dinh, era acusado por los presuntos delitos de tráfico de drogas, uso falso de identidad y lavado de dinero.

De acuerdo con información publicada en 2019 por Vancouver Sun, Robert Dinh o Cong Dinh, en ese entonces de 32 años, era buscado por el delito de lavado de dinero y presuntamente pertenecía a un grupo del crimen organizado vietnamita que opera en EU y Canadá.

Asimismo, se creía que Dinh había huido a Vietnam, por lo que la Policía canadiense en coordinación con el programa Be On the Lookout, ofrecía una recompensa de 50 mil dólares para quien diera información relevante para la detención de este sujeto.

Dos muertos y un herido tras agresión armada

Ayer se registró una balacera en la zona de playas del Hotel Xcaret, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, la cual dejó un saldo de dos muertos y un herido.

Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, informó que los hechos ocurrieron poco después de las 14:30 horas presuntamente por una discusión entre huéspedes que terminó en disparos.