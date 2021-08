Azucena Uresti | Quién es la periodista que fue amenazada por el CJNG

CIUDAD DE MÉXICO.-Azucena Uresti, es una periodista mexicana que conduce un noticiario en el medio Milenio, y también trabaja en Radio Fórmula y Telediario.

Uresti se volvió tendencia en redes sociales luego de que supuestos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la amenazaran de muerte.

Los sicarios señalaron a Uresti y a Milenio de supuestamente beneficiar en cobertura informativa a autodefensas, a quienes los delincuentes los acusaron de ser en realidad narcotraficantes.

No creo que el gobieno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de arma que traen. Son narcotraficantes, y cobracuotas. Milenio les está recibiendo dinero a esos secuestradores y extorcionadores", dicen.

Agregan:

"Te hago saber (Uresti), bájale, porque sino te aseguro que donde quiera que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes".

¿Quién es Azucena Uresti?

Azucena Uresti Mireles nació en Monterrey, Nuevo León.

Es egresada, con mención honorífica, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Fue redactora y productora de Noticias en Terra Networks México donde se dieron las primeras transmisiones de noticieros, entrevistas y programas por internet.

En 2005 llegó a Grupo Multimedios Radio donde condujo programas de noticias, alternando la conducción con la redacción para los portales del grupo.

Inició en televisión en 2006 conduciendo Telediario Nocturno Fin de Semana, posteriormente Telediario Expréss de lunes a viernes al igual que Telediario Última Hora.

Fue una de las conductoras fundadoras de Milenio Televisión en octubre de 2008.

Algunos periodistas que admira son Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui y Arqui Benavides.

Gobierno de México dice que protegerán a Azucena Uresti

Ante las amenazas del CJNG, el Gobierno de México señaló que tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados.

"Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", dijo Jesús Ramírez, vocero de Presidencia.