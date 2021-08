CJNG amenaza a Azucena Uresti en México: Gobierno dice investigará

CIUDAD DE MÉXICO.-Un video donde supuestos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazan a periodistas en México fue publicado en las redes sociales.

En la grabación señala a Milenio de recibir dinero de supuestos autodefensas, a los que acusan de ser en realidad narcotraficantes.

No creo que el gobieno no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de arma que traen. Son narcotraficantes, y cobracuotas. Milenio les está recibiendo dinero a esos secuestradores y extorcionadores", dicen.

El supuesto sicario que habla amenazó directamente a la periodista Azucena Uresti y dijo que "sino le bajaba la iba a matar".

"Te hago saber, bájale, porque sino te aseguro que donde quiera que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes", afirma.

Gobierno de México dice que investigará

Ante las amenazas del CJNG, el Gobierno de México señaló que tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados.

"Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", dijo Jesús Ramírez, vocero de Presidencia.