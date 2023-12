Aunque sacaron a Samuel García, MC tendrá candidato, señala Dante Delgado: "Esto no ha terminado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Dante Delgado, dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó que el partido que encabeza presentará un candidato en 2024 y logrará vencer a la vieja política en la contienda presidencial.

El senador destacó que en solo 10 días pudieron evidenciar la fortaleza de Movimiento Ciudadano y bajar al PRIAN al tercer lugar

Dante Delgado advirtió al PRI y al PAN que "ni México ni nosotros vamos a olvidar lo que hicieron": "Muy pronto van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano".

Esto no ha terminado, en tan sólo 10 días le mostramos el país que sí hay opción a la vieja política, demostramos que Movimiento Ciudadano representa una nueva alternativa para México y le demostramos a los jóvenes que sí tienen una opción nueva y de futuro. Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy, y vamos a ganar la Presidencia de la República, que tiemble la vieja política, porque aquí hay un proyecto de futuro", sostuvo.

El PRIAN creyó que sacando a Samuel de la contienda iban a tener el camino libre para darle a 'Alito' plurinominales, porque no aspiran a nada más que eso, pero lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo, y qué más daño le han hecho a México. Al cancelarla lo que hicieron fue intentar cancelar el futuro del país", añadió.

El líder naranja aseguró que Samuel García cuenta con el respaldo total de los órganos directivos del movimiento naranja.

Samuel, estoy orgulloso de usted, en MC estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en sólo 10 días lograron sacudir las conciencias y le demostraron a México que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política y la mejor alternativa para el país. Usted padeció en carne viva el poder del Estado y no se dobló, se mantuvo estoico y firme a enfrentar las consecuencias, no aceptó entregar los recursos de Nuevo León, no aceptó darles impunidad ni regresarle el poder a la vieja política, y esto habla de sus valores", concluyó.