Ataques violentos, "signo de debilidad" del crimen ante acciones del gobierno: Fabrizio Mejía

CIUDAD DE MÉXICO.-El analista Fabrizio Mejía comentó que los recientes bloqueos y quemas de autos en Guanajuato, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana y Mexicali se deben a las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del crimen organizado.

En la mesa de análisis con Carmen Aristegui, Mejía, detalló que el receinte decomiso en Sinaloa de 283 litros 940 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, 179 litros 970 mililitros de ácido clorhídrico y 16 litros 990 mililitros de acetona, así como reactores, cilindros de gas, ocho vehículos, siete tractocamiones, tres góndolas y cuatro camiones tipo torton, detonó en que el crimen se enojara.

Además de este hecho, el otro es cuando agentes de seguridad irrumpen en una reunión de capos , en donde arrestaron a varios personajes de varias organizaciones criminales, estas dos cosas me parece que por la proximidad de los eventos tendrían que estar vinculados a lo que sucedió en una ruta Jalisco-Guanajauto-Juárez, y después las ciudades de Baja California", subrayó.

Fabrizio Mejía agregó que estos actos violentos son un signo de "debilidad de los cárteles frente a que de pronto les faltan millones de pesos de los decomisos".

"Esto fue una reacción a la detención en la reunión de delincuentes como al decomiso gigantesco de 5 mil millones de pesos, me parece que sin esos elementos, pues sí, efetivamente pareciera que salió de la nada este ataque a comercios y autos de gente", comentó.

La quema de vehículos en Baja California, especialmente en Tijuana, fue un acto propagandístico de los cárteles del crimen organizado que se disputan la zona, pues no hay otro móvil identificado, dijo Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

Durante una conferencia de prensa conjunta entre el gabinete de Seguridad, el secretario precisó que a diferencia de Guanajuato, Jalisco y Michoacán en donde hay un móvil claro de los ataques del fin de semana, en Baja California no lo hay.

Ahí lo que sucedió en Tijuana no tenemos identificado un móvil específico que hubiera sido porque se detuvo alguna persona, porque hicimos algún aseguramiento, no está identificado de esa manera porque no hubo ninguna situación de este tipo.