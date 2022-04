Asesinan “pipero” por negarse a vender agua en un domicilio de SLP

SAN LUIS POTOSÍ.- Asesinan pipero por negarse a vender agua en un domicilio.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en la colonia Valle Dorado, luego de que tras una discusión entre el “pipero” y un vecino de esta colonia se saliera de control.

De acuerdo con la versión oficial, el colono habría solicitado al “pipero” que abasteciera su domicilio con el vital líquido, pero debido a que este último se negó, fue agredido con un arma punzo cortante.

Pipero asesinado por no venderles agua

El “pipero”, de quien no se ha informado su identidad y que trabajaba para una empresa particular, fue lesionado en el pecho y en el abdomen con una navaja, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el lugar, sin que otros vecinos o los servicios médicos pudieran hacer algo para ayudarlo.

En tanto que el atacante fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes fueron alertados por vecinos que presenciaron el crimen.

La detención ocurrió en la calle Diamante donde se encontraba Raúl “N”, de 29 años de edad, quien a su vez presentaba una lesión en la pierna, por lo que fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

El sujeto se encuentra bajo custodia policial en calidad de detenido para posteriormente ser puesto a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

Falta de agua, causa principal de la generación de violencia en SLP

Tras el homicidio, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló a las fallas constantes en el ducto El Realito, que derivan en la falta de agua, como causa principal de la generación de violencia y manifestaciones que se han suscitado en la ciudad.

Seguimos dependiendo de El Realito, me urge que el problema se resuelva porque me está provocando este tipo de reacciones ciudadanas.

Nosotros estamos haciendo un esfuerzo distribuyendo el agua", comentó.

El edil capitalino confirmó que la persona asesinada no era elemento del Interapas, si no que trabajaba para una empresa particular, además de que el hecho violento se registró luego de que se negó el servicio de agua a una persona que exigió el llenado de una cisterna de manera gratuita.

Lamentan asesinato de “pipero”

Pese a que Galindo Ceballos y Juan Antonio Villa Gutiérrez, director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio, calificaron de lamentable el asesinato del operador de pipa, indicaron que este hecho delictivo es algo extraordinario ya que no se habían recibido reportes previos de amenazas o ataques.

Por su parte, el titular de la SSPC descartó que se vayan a poner en marcha operativos especiales para la seguridad de las y los operarios de pipas en la ciudad, sino que se mantendrá la distribución de elementos policiacos por todo el municipio para una atención oportuna y prevención de hechos delictivos.