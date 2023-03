CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).-Ante la suspensión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del Plan B de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hay un “Plan C”.

Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo, ahora hay un Plan C: que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación”, dijo.

El mandatario llamó a “ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el Plan C”.

“Ese ya lo aplicamos en el (20) 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del País”, indicó.

Ante suspensión de la Corte al “Plan B” electoral AMLO llama a “ni un voto a los conservadores” como “Plan C”. Foto: Especial

La Consejería Jurídica de Presidencia anunció ayer que se impugnará la suspensión en contra del “Plan B”.

Ministro se extralimitó considera AMLO

López Obrador consideró que Javier Laynez Potisek, el ministro que resolvió otorgar una suspensión en su totalidad de la reforma electoral, se “extralimitó”.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula, pueden haber interpretaciones para discusión a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, dijo.

Y agregó: “Lo importante es saber por qué actúan así, yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil, porque lo que no quieren, ni siquiera que se pruebe la ley, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE (Instituto Nacional Electoral)”.