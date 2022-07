'Alito' Moreno responde a Layda Sansores tras nueva filtración: "No me van a quebrar con sus campañas de odio"

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, emitió su postura tras el nuevo audio filtrado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, relacionado con presuntos comentarios misóginos.

En la presunta filtración, se escucha a Alito decir que "a las mujeres hay que chantajearlas con exhibirlas como 'prostitutas' en primera plana", además llama "prostituta" a la periodista Rosaura Mijangos.

Tras eso, Moreno arremetió contra la mandataria, asegurando que cometió un delito federal al quebrantar un amparo, publicando un audio “absolutamente falso, manipulado y editado, con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores”.

A mí no me van a quebrar con sus grotescas y burdas campañas de odio; lo he dicho y lo repito: ¡PRIMERO MUERTO, ANTES DE CEDER ANTE ESTA DICTADURA QUE INTENTAN INSTAURAR!”, publicó Alito.