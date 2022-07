Con pruebas en mano Joaquín López-Dóriga responde amenazas de Alito Moreno

CIUDAD DE MÉXICO.-Este martes por la tarde, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se convirtió en el centro de atención de las redes sociales, pues la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volvió a publicar audios filtrados en el que se puede escuchar al diputado arremeter contra la prensa nuevamente.

Durante esta conversación se puede escuchar a Alito decir que como político, sabe la forma correcta de trabajar con los periodistas y comunicadores más relevantes de los medios de comunicación tanto tradicionales como de Internet.

“Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé que es lo que más duele. Como cuando me di a un cabrón que me pegaba”, dijo durante la grabación, y explicó que alguien “le pegaba”.

También aseguró que tiene diferentes “Brothers” dentro de los medios que suelen tener tendencias a apoyarlos, entre ellos mencionó a Rafael Cardona o a Ciro Gómez Leyva, así como empresas del tamaño de Proceso, Reforma y Televisión Azteca.

“Mira, te voy a decir dónde llorarían, por ponerte un ejemplo, yo soy ‘brother’ de los dueños de Proceso, todos esos son mis ‘brothers”...Rafael Cardona, Antonio Navalón (...) Y yo le puedo decir a Navalón: ‘Rájale la madr* a tal hijueputa’”, indicó.

A pesar de todo esto, lo que más dejo con polémica, fue cuando seguro que Joaquín López-Dóriga ya había dejado de hablar mal de él después de “dos verg**s”.

Pero López-Dóriga dio su respuesta

El comunicador no se quedaría sin dar respuesta, y por medio de sus redes sociales, el periodista y presentador de noticias Joaquín López-Dóriga, respondió a estos audio filtrados de Alito Moreno, y aseguro que lo hacía responsable de cualquier circunstancia después de sus amenazas.

El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos vergazos a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre'. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo Además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado pic.twitter.com/TsDbN8BCzc — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 20, 2022

“El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos verg**os a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre’. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo. Además es un cobarde...”, escribió en su Twitter oficial.

En este tuit también agregó capturas de pantallas de WhatsApp en donde se puede apreciar que el líder priista le ha mandado múltiples mensajes al periodista haciéndole invitaciones con el objetivo de “invitarlo a comer, tomar un café”.

