Aguascalientes: Policías Ministeriales fueron atacados por grupo armado a unas horas de la toma de posesión de la gobernadora

RINCÓN DE ROMOS, Ags.- Por la tarde de este viernes tres policías ministeriales fueron atacados y heridos por un grupo de hombres armados en el Fraccionamiento Valle del Real del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, a tan solo unas horas de la toma de posesión de la gobernadora electa, Teresa Jiménez Esquivel.

Los agentes se encontraban realizando una investigación relacionada con un homicidio que había sucedido recientemente en un domicilio en el momento que se presentó una camioneta Dakota blanca con al menos cuatro individuos con armas largas, a quienes les pidieron el alto y recibieron en respuesta una refriega de balas.

Fue el vicefiscal de Investigación del estado, Juan Zermeño, quien informó que este ataque había sido directo por parte de los sujetos que dispararon con fusiles de asalto, a lo cual los ministeriales respondieron.

El ataque en contra de los elementos investigadores ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde en la calle Prolongación 5 de Mayo, por lo que oficiales de los tres niveles de gobierno se desplegaron por varias zonas del estado en busca de los agresores, y lograron capturar a dos de ellos. El vicefiscal de Investigación señaló que los tres ministeriales se encuentran estables, siendo atendidos en una institución de salud.

"Tenemos ahorita tres compañeros hospitalizados, (con lesiones) las cuales no ponen en riesgo su vida, dos con esquirlas, un compañero que está un poquito más grave, pero no pone en riesgo su vida, así no lo manifestó el doctor, estamos haciendo lo correspondiente y estamos trabajando con la fiscalía", manifestó el encargado de la seguridad en la entidad.