Aeroméxico cancela vuelos por ómicron; personal enferma de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) informó que 140 tripulantes de la aerolínea Aeroméxico resultaron contagiados por la variante ómicron de Covid-19, por lo que están "bajados de vuelo".

En una circular, el secretario general de ASSA, Ricardo del Valle Solares, informó que otros 65 sobrecargos están suspendidos por falta de documentos vigentes.

Usuarios se quejan de Aeroméxico

Usuarios en redes sociales se quejaron por la cancelación de vuelos señalando que empresas como Aeroméxico no respondían a sus comentarios.

Pésimo #Aeromexico cancelan el vuelo 5 horas antes, no contestan en el call center, no sirve su sistema de pagos y además te cobran 500 pesos por venir a pagar a sus establecimientos (en ningún lugar dicen) y todavía el personal no abre a tiempo y te atienden de mala gana", escribió una usuaria en Twitter.

"@Profeco quiero reclamar a @Aeromexico por un vuelo que ellos me cancelaron y ahora no sólo no me quieren devolver el dinero, directamente dicen que no lo encuentran", escribió otra usuaria.

¿Se puede pedir reembolso cuando hay una cancelación de vuelo?

Cuando se cancela un vuelo por cuestiones atribuibles a la aerolínea la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que conforme a la Ley de Aviación Civil se puede pedir el reembolso del boleto, transporte sustituto o reagendar el vuelo.

De acuerdo con la Profeco, en caso de la aerolínea cancele el vuelo, una de las opciones es solicitar la reintegración o reembolso del precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, en caso de que fuera un vuelo con conexión y un tramo no se haya concretado.