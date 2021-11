Aeroméxico acuerda con Profeco dejar de cobrar por equipaje de mano

SLP, San Luis Potosí.- Aeroméxico y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acordaron al primer día del Buen Fin 2021 dejar de cobrar por equipaje de mano, de esta manera los consumidores podrán llevarlo en el vuelo sin cargo extra.

Con la advertencia de Profeco, la aerolínea reconsideró no cobrar por equipajes de mano que no sobrepasen los 10 kg, incluso en su tarifa más baja.

De esta manera, desde el boleto comprado en tarifa básica se permitirá abordar con una pieza de equipaje. La aerolínea aplicará la actualización en su portal web de ventas de acuerdo a los nuevos términos de tarifa.

Profeco sella y suspende aerolíneas Volaris y Viva Aerobús

Por su parte, Profeco procedió a colocar sellos de suspensión a las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús por incumplir al seguir cobrando por equipaje de mano en aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta.

Esta medida precautoria implica el principio de infracciones de ley, no obstante, no se traduce en la suspensión de la comercialización de boletos; para no afectar a los consumidores.