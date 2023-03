Abogado de García Luna afirma que está considerando colaborar con las autoridades

LOS ÁNGELES.- Fue el pasado 21 de febrero que uno de los juicios más polémicos en la historia de México llegó a su fin después de que un jurado en Nueva York declarara culpable al exfuncionario mexicano Genaro García Luna por narcotráfico y mentir a las autoridades de migración en Estados Unidos.

De acuerdo con su abogado defensor, César de Castro, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública aún está intentando procesar el veredicto del juez ya que las pruebas en su contra tenían sino poca, nula credibilidad.

En este sentido, el abogado de García Luna no descartó la posibilidad de que su cliente decida colaborar con las autoridades para intentar esclarecer los hechos o al menos disminuir su condena, que de momento podría ser de 20 años en prisión como mínimo o hasta cadena perpetua.

Él (Genaro García Luna) había tenido esa oportunidad antes. No lo hizo y fue a juicio. ¿Arrepentirse? No, en primer lugar. En segundo lugar, el juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia en el caso. Hay dos formas de cooperar, antes y después, en cualquier momento", reveló durante una entrevista con CNN.

Asimismo, César de Castro añadió que García Luna siempre ha considerado esa opción; sin embargo, es algo que debe ser discutido y planeado para llevar a una resolución favorable para su cliente: "Hablaré con él sobre eso y veremos qué sigue".

Por otro lado, un reportero preguntó al abogado sobre la reacción del expresidente Felipe Calderón al veredicto final del juicio, a lo que respondió que, al menos para él, no resultó una sorpresa.

Realmente no hemos hablado mucho de eso. Para mí, te diré cuál fue mi reacción, que creo que fue similar para él. Eso realmente no me sorprendió. Como le digo a la mayoría de mis clientes, aprendes muy rápido cuando te arrestan y acusan en Estados Unidos, especialmente en un caso de alto perfil, quién permanecerá a tu lado y quién no, y quién estará en el medio o no puede, necesariamente, tomar una posición, por decirlo así", afirmó.