AMLO tras solicitud de desafuero para 'Alito' Moreno: "No llevamos a cabo ninguna persecución política"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no lleva a cabo ninguna persecución política, luego de que la Fiscalía de Justicia de Campeche solicitó el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.

"Ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche que es una entidad independiente, soberana, que tienen facultades para investigar y para proceder", mencionó.

Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales, hay que estar repitiendo, como nos decían en la escuela, en castigo, 100 veces, una plana, dos planas, tres planas".