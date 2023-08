AMLO responde a crítica de arzobispo de Guadalajara; “me guío por lo que opina el Papa”

GUADALAJARA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la crítica que hizo el Arzobispado de Guadalajara sobre la forma en que se dirige en "las mañaneras" y donde lo calificó como "un presidente de chiste".

Al ser cuestionado sobre la editorial de El Semanario, órgano oficial de difusión de la Arquidiócesis tapatía, el Presidente señaló que la única opinión que le importa es la del Papa Francisco.

Yo me guío por lo que opina el Papa Francisco, que soy simpatizante de la manera de pensar y de ser del Papa porque siempre está a favor de la justicia, a favor de los humildes, a favor de los humillados", acotó.

"No está a favor de la oligarquía, no está a favor de los potentados, es un auténtico pastor cristiano y lo respeto".

AMLO dice guiarse por lo que dice el Papa

Si el máximo jerarca de la Iglesia Católica en el mundo diera su opinión sobre la política en México, agregó, entonces sí atendería la crítica.

Sí tendríamos que ver qué está pasando, pero ¿qué tiene que opinar el Papa Francisco de la política en México si en México estamos atendiendo a los pobres como nunca, si se está demostrando que en México se redujo la pobreza y se redujo la desigualdad como no sucede en otros países del mundo".

Sin embargo, no abordó el tema principal que motivó la editorial publicada este domingo: la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, la inseguridad y la forma en la que aborda estos temas en las ruedas de prensa que da todos los días por la mañana.

"Lejos de tomar las cosas con seriedad por la grave situación que atraviesa el país en muchos ámbitos (inseguridad, salud, educación, etc.), sus respuestas son ocurrencias e ironías", se lee en la publicación.

"Con la respuesta que dio (...) al asunto de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, no solo muestra falta de sensibilidad, sino perversión. Y al manifestar que no se disculparía por ello, no solo mostró falta de humanidad, sino cinismo".

Papa señala que la Iglesia está abierta para todos

López Obrador señaló que es respetuoso de la opinión del Arzobispado, pues en México hay libertad de expresión.

"Estamos bien y garantizadas las libertades a todos porque también tiene que haber discrepancias, no puede haber un pensamiento único, la democracia es pluralidad, es la opinión de todos, es libertad y todos podemos manifestarnos. En México hay libertad de prensa y hay libertad religiosa; es un estado laico", aseguró.

Después, el Presidente se extendió para dar una clase de historia donde habló de los liberales y los conservadores.