Lagos de Moreno: Ellos son los 5 jóvenes desaparecidos que saldrían en video filtrado

GUADALAJARA, Jalisco.- A 5 días de la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, familiares han pedido que los "regresen como estén, pero que los regresen".

Conoce quienes son los jóvenes desaparecidos que aparecerían en un video filtrado.

Roberto Olmeda Cuéllar: "Solo vine a esperar a mi 'Cochi'"

Roberto Olmeda Cuéllar tiene 20 años y es joven estudiante que este lunes regresaría a clases de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara.

Además practica boxeo y ayuda a su familia en un negocio de comida.

"Cochi aquí vamos a correr ahorita, vénganse cabrones, vamos a correr", dijo el señor Armando Olmeda en una transmisión en vivo que realizó desde el lugar favorito de los jóvenes para hacer ejercicio, el mirador de la Santa Cruz en Lagos de Moreno. Con lágrimas en los ojos, nombró a los jóvenes.

Roberto Carlos Olmeda, desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

El señor Armando aseguró que no iba para que la prensa fuera sino "yo no lo hago por nada de eso, yo sólo vine con el amor que siempre he tenido a esperar a mi 'Cochi'. Solo vine a esperar a mi 'Cochi'", repitió varias veces llorando.

La última vez que lo vieron traía una playera de manga corta color negro, pantalón de mezclilla deslavado en color negro y tenis tipo bota color blanco.

Jaime Miranda

Jaime Adolfo Miranda de 21 años, era albañil, aparentemente entrenaba junto Roberto y su padre, pues lo mencionan en el en vivo que realizó desde el mirador de La Cruz.

El día que desapareció traía puesta una playera, short, sandalías y calcetines en color negro.

Jaime Adolfo Martínez, desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

Diego Lara Santoyo

Mientras que Diego Lara Santoyo de 20 años, era herrero como su papá.

El día de su desaparición traía puesta una playera de manga larga color blanco, un pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Diego Alberto, desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

Uriel Galván

Uriel Galván tiene 19 años, es el menor de los cinco, practica también boxeo, su vehículo con placas JTJ8638, fue localizado el primero que localizaron a un lado de la parroquia Arcángel a metros del mirador donde se les vio por última vez en Lagos de Moreno.

Ese día vestía playera blanca, pantalón de mezclilla color azul y tenis negros.

Uriel Galván González, desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

Dante Cedillo Hernández

Por último Dante Cedillo Hernández era el más grande pues tiene 22 años, él es ciclista profesional, trabajaba en un restaurante y acababa de abrir su negocio de silicones para ventanas.

Dante Cedillo, desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial

Sus familiares pidieron que los entreguen "ya regrésenlos como estén, no importan. Las personas que los tienen, por favor. Es lo único que les pedimos, como sea", dijeron en entrevista al noticiero de N+.