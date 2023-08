Papa Francisco asegura que la Iglesia católica "está abierta a todos, también a los homosexuales"

LISBOA.- El domingo pasado el papa Francisco aseguró que la Iglesia católica "está abierta a todos, también a los homosexuales" y que "luego cada uno elige a Dios por su propio camino".

Tales declaraciones fueron hechas por el papa durante una rueda de prensa en su vuelo de regreso de Lisboa para participar en la Jornada Mundial de Juventud (JMJ).

En la charla, Francisco también habló que la Iglesia debía ser abierta "a todos, todos, todos".

Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia les guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante", dijo.

"No se puede decir que a los homosexuales no (y a otros sí porque) el Señor es claro, no se distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes o guapos y feos. Esto no es una empresa a la que se tiene que autorizar para entrar", agregó.

Y afirmó: "No me gustan las reducciones, no es cristiano".

El papa Francisco se despide de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa con un encuentro dedicado a los cerca de 25 mil voluntarios de 150 países. Foto: EFE

“Los transexuales son hijos de Dios”, asegura Francisco

En una entrevista reciente con la revista española "Vida Nueva", el pontífice argentino reiteró nuevamente que "los transexuales son hijos de Dios".

"El Evangelio es para todos. Es un principio que me mueve mucho y que es mi filosofía. Jesús dice: 'Vayan a traerme a todos, sanos y enfermos, justos y pecadores'. A todos. Y acá adentro vienen todos. Si la Iglesia no tiene esto que Jesús le enseñó, no es Iglesia. Todos tienen que sentirse dentro, que ser acogidos dentro. No podemos claudicar de eso, porque el Señor nos lo enseñó", declaró el papa en ese entonces.

Por tal motivo, Francisco indicó que no le preocupaba que hubiera quienes le echaran en cara el recibimiento que daba a los transexuales en su audiencia general.

