AMLO respeta a Enrique Peña Nieto por no intervenir electoralmente pese a fuertes presiones y reprueba fraudes electorales de Felipe Calderón y Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) externó que respeta al ex presidente Enrique Peña Nieto por no intervenir electoralmente, pero que no hay complicidad.

A diferencia con los expresidentes del PAN, Felipe Calderón y Vicente Fox quienes sí intervinieron y cometieron fraude electoral, acusó AMLO.

El presidente López Obrador negó que tenga un acuerdo con Peña Nieto para protegerlo, porque "no establezco relaciones de complicidad con nadie".

Pero reconoció que le tiene consideración y respeto porque no intervino en las elecciones presidenciales de 2018, a diferencia de los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes le hicieron fraude electoral.



#ConferenciaPresidente. Revela @lopezobrador_ que tiene información que presionaron a Enrique Peña Nieto para que obligara a renunciar a José Antonio Meade para que el único candidato fuera Ricardo Anaya en contra de él en 2018. “Y Peña Nieto no aceptó”. pic.twitter.com/zW0rxBLo3w — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 21, 2022

Peña Nieto rechazó “meterse” en las elecciones

En su conferencia matutina, el presidente López Obrador reveló que Peña Nieto rechazó las presiones de empresarios para que se metiera en las elecciones y bajaran de la contienda a uno de los dos candidatos que compitieron en 2018: José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Le tengo respeto al expresidente Peña porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo eso que lo denuncie y lo acusé de traidor a la patria lo denuncie (..) pero yo le tengo consideración y respeto porque a diferencia de Calderón y de Fox y de otros no se metió en la elección. Tengo información de que los machones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran, como ahora, en contra mía durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a Meade y que el candidato único fuera Anaya".

"Tengo información que no aceptó el presidente Peña y luego como a los 2 meses desesperados (…) fueron a decirle que se quedara Meade y que ellos hacían cargo de retirar Anaya y tampoco aceptó", destacó.

López Obrador reprochó que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox sí se metieron en las elecciones para hacerle fraude, y remarcan que incluso Fox "llegó a confesarlo, a decirlo así con desparpajo".