AMLO respalda llamar traidores a la patria a quienes votaron contra la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que se les llame traidores a la patria a los diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica.

Cuestionó por qué no llamar las cosas por su nombre, agregando que la traición a la patria está establecida en el Código Penal y se castiga con hasta 40 años.

El mandatario destacado que incluso denunció penalmente por traición a la patria a personajes como los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Aclaró que si bien no planea denunciar a nadie, cada quién debe hacerse responsable de sus actos.

Oposición vota contra reforma eléctrica

Pero que no se rasguen las vestiduras diciendo no quiero que me digan traidor cuando consciente o inconscientemente ayudaron a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de mexicanos y pregúntenle a los españoles cómo les va con Iberdrola”, expuso López Obrador.

“A las cosas hay que llamarles por su nombre, basta de hipocresía”, resaltó.

También compartió una frase del ex presidente Lázaro Cárdenas y mencionó varios personajes de la historia política de México.

“Entonces yo ya dije aquí que Ricardo Flores Magón decía que el que entregaba los recursos al extranjero era traidor a la patria y eso lo repetían, lo sostenía el presidente Cárdenas”, agregó.

Traidores a la patria deben afrontar al pueblo

“Ni modo, porque ya hemos quedado que no hablo nada más para las élites, para los expertos, para los especialistas, yo hablo para todos y me importa mucho transmitir información; ya he dicho muchas veces que mi labor es de predicador, de pedagogía, de crear conciencia”, añadió.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa cuando se trata de el bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación”, dijo.

Destacó que antes no se sabía qué hacían los jueces, los ministros de la Corte, ni para que era el Poder Judicial ni el Poder Legislativo”, mencionó.

Pues ya no es así, hay tres poderes, hay independencia, autonomía, equilibrio en los poderes, un auténtico estado de derecho. Y si son representantes populares por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron, cuestionó.

Además, dijo, si ellos sienten que no son traidores a la patria, pues ¿qué les preocupa?